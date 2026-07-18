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Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
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Antalya Valiliği'nin Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Çıralı Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, caretta caretta yavruları gönüllüler ve uzmanlar eşliğinde güvenle denize bırakıldı. Vali Hulusi Şahin, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Antalya Valiliği tarafından yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Çıralı Plajı'nda caretta caretta yavrularının güvenle denizle buluşmasına yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, yumurtadan çıkan ve doğal süreç içerisinde denize ulaşmakta güçlük çeken caretta caretta yavrularının uzman ekipler ve gönüllülerin gözetiminde güvenli şekilde denizle buluşmasına eşlik edildi. Katılımcılar, yuvalama alanlarında sürdürülen koruma ve izleme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çıralı'da 26 yıldır tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürülen caretta caretta koruma çalışmalarının örnek bir çevre hareketi olduğunu belirterek, bu özverili çalışmalara katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizlerin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şahin, son dönemde özellikle Kemer ve Alanya kıyılarında görülen deniz kirliliğinin, yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Akdeniz'in yalnızca insanlar için değil, çok sayıda canlı türü için de hayati bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, denizlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, çevre bilincinin tüm Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak gayretiyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte, doğanın doğal döngüsü içerisinde denize ulaşamayan caretta caretta yavrularının güvenli şekilde denizle buluşması sağlanırken, katılımcılar da bu anlamlı ana tanıklık etti.

Programa; Vali Şahin'in yanı sıra eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Sezgin Örmeci, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, Çıralı Deniz Kaplumbağası Koruma, İzleme ve Araştırma Merkezi gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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