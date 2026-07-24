Ayvalık'ta Sahilde Ölü Caretta Caretta Bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya yakın bir noktada ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağası fark etti. Durumu yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine, kaplumbağanın gömüleceği öğrenildi.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu.
Küçükköy Mahallesi Menekşe Sokak yakınındaki sahilde yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizde bir deniz kaplumbağası fark etti. Yaklaştıklarında kaplumbağanın ölü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Caretta carettanın yetkililerce gömüleceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı