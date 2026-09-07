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Bodrum'da 62 caretta caretta yavrusu denize kavuştu

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Bodrum Kargı Koyu'nda yumurtadan çıkan 62 caretta caretta yavrusu, DEKAMER ekiplerinin desteğiyle sağlıklı şekilde denize ulaştı. Yuvada başka yavru kalmadığı tespit edilerek saha çalışmaları tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yumurtadan çıkan 62 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda önceki gün yumurtadan çıkan 6 yavru deniz kaplumbağasının kumsaldan denize ulaşmasının ardından, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri sabah saatlerinde bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Ekiplerin yuvada ve çevresinde gerçekleştirdiği çalışmada, 6 yavrunun daha sağlıklı şekilde denize ulaşması sağlandı.

Yapılan alan taraması ve ölçümlerde, yuvadan çıkan toplam 62 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığı belirlendi. Yuvada ve kumsalda başka yavru kalmadığının tespit edilmesinin ardından saha çalışmaları tamamlandı.

DEKAMER Kamp Koordinatörü Atakan Serin, gazetecilere, yaklaşık iki ay önce anne caretta carettanın bölgede yuva yaptığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini ve yuvayı tespit ettiklerini aktaran Serin, yuva çevresinin Bodrumlular ve Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alınmasından dolayı teşekkür ederek, ekipler tarafından yuvanın denize olan uzaklığı ile çapının kuru ve ıslak ölçümlerinin yapıldığını, yumurtaların sayıldığını ve ardından yuvanın kapatıldığını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki yuva alanı ekiplerce yeniden kontrol edildi.

Kaynak: AA
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