Haberler

İztuzu Plajı'nda caretta carettaların yuva sayısı 400'e ulaştı

İztuzu Plajı'nda caretta carettaların yuva sayısı 400'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuva sayısı 400'e ulaştı. DEKAMER, koruma çalışmalarıyla bu başarıya ulaşıldığını duyurdu.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalama alanı 400'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısı 400'e ulaştı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi' den (DEKAMER) yapılan açıklamada, "Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu sezon koruma altına aldığımız 400'üncü deniz kaplumbağası yuvasını kayıt altına aldık. Her bir yuva, caretta carettaların neslinin devamı adına umut veren önemli bir adımı temsil ediyor. Ekiplerimizin özverili çalışmaları, gönüllülerimizin desteği ve doğaseverlerin duyarlılığı sayesinde bu anlamlı başarıya ulaştık. Önümüzdeki günlerde yavruların güvenle denizle buluşmasını heyecanla beklerken, deniz kaplumbağalarını korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Doğaya bırakılan her umut, geleceğe atılan güçlü bir adımdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Mesai arkadaşına 'salak' dedi hem işten hem tazminattan oldu

Mesai arkadaşına 'salak' dedi hem işten hem tazminattan oldu
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar