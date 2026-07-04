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İzmir ve Aydın'da 3 caretta caretta sahilde ölü bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçelerinde 3 caretta caretta sahilde ölü bulundu. Kaplumbağalardan birine deniz aracı çarptığı, birinin misinaya dolandığı, diğerinin ise balık ağına takıldığı değerlendiriliyor.

Aydın'ın Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçelerinde 3 caretta caretta sahilde ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Selçuk'taki Zeytinköy Plajı'nda 1, Kuşadası sahillerinde ise 2 caretta caretta kıyıya vurdu.

Yapılan kontrollerde, kaplumbağaların öldüğü belirlendi.

Hayvanlardan birinin su yüzeyine nefes almak için çıktığı sırada başına bir deniz aracının çarpması, diğerinin boynuna ve yüzgeçlerine misina dolanması, üçüncüsünün ise hedef dışı av olarak balık ağına takılması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örnekleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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