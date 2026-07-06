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Kuşadası'nda caretta carettalardan umutlandıran yuva

Kuşadası'nda caretta carettalardan umutlandıran yuva
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla tespit edilen caretta caretta yuvası koruma altına alındı. Daha önce 3 caretta carettanın ölü bulunmasının üzüntüsü yaşanırken, yeni yuva doğaseverlere umut verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahillerinde kıyıya vuran 3 caretta carettanın ardından, Kuşadası'nda tespit edilen yeni bir caretta caretta yuvası doğaseverlere umut oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, duyarlı bir vatandaşın ihbarı sayesinde caretta carettaya ait yeni bir yuva tespit edilerek koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Sevgi Plajı yakınındaki Efetur Tatil Sitesi plajında arkadaşlarıyla oturan Sarpkan Savaşkan, denizden çıkarak kumsala yönelen bir caretta carettayı fark etti. Durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildiren Savaşkan, süreç boyunca verilen yönlendirmeler doğrultusunda kaplumbağanın güvenli şekilde yuvalamasını tamamlamasını sağladı. İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ile EKODOSD ekiplerinin yaptığı incelemede yuvanın yeri belirlenirken, alan tel kafesle çevrilerek koruma altına alındı. Plajı kullanan vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bölgeye uyarı afişleri de yerleştirildi. Aynı plajda ikinci bir caretta caretta yuvasının da tespit edildiği belirtilirken, bölgedeki Mimoza Cafe'nin yuva alanındaki şemsiye ve şezlonglarını kaldırarak koruma çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

Yeni yuvalar umut verdi

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kısa süre önce Selçuk Zeytinköy Plajı ile Kuşadası sahillerinde 3 yetişkin caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurmasının üzüntüsünü yaşadıklarını hatırlatarak, yeni yuvaların tespit edilmesinin umut verici olduğunu belirtti. Sürücü, her geçen yıl artan yuva sayısının Kuşadası sahillerinin deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı haline geldiğini gösterdiğini ifade etti. Vatandaşların, tatilcilerin ve işletmelerin koruma çalışmalarına verdiği desteğin farkındalığı artırdığını vurgulayan Sürücü, "Deniz kaplumbağalarının güvenle yuvalayabilmesi, duyarlı vatandaşların zamanında yaptığı bildirimler ve ortak koruma çalışmaları sayesinde mümkün oluyor" dedi.

Sürücü, yuvanın korunmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, vatandaşlardan deniz kaplumbağalarıyla karşılaşmaları halinde yetkililere haber vererek aynı duyarlılığı göstermelerini istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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