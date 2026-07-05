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Marmaris'te Caretta Caretta Yumurtalarını Gözler Önünde Bıraktı

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Marmaris Uzunyalı Sahili'nde yaralı sanılarak yardım edilmek istenen caretta carettanın yumurtlamak için kıyıya çıktığı anlaşıldı. Turistlerin hayran bakışları arasında yumurtalarını bırakan kaplumbağa denize döndü, yuva koruma altına alındı.

(MARMARİS) - Marmaris'in Uzunyalı Sahili'nde bulunanlar unutamayacakları anlara tanık oldu. Yaralı olduğu sanılarak yardım edilmek istenen caretta carettanın, aslında yumurtalarını bırakmak için kıyıya çıktığı anlaşıldı.

Sahilde bulunanlar kıyıya çıkan deniz kaplumbağasını ilk gördüklerinde yaralandığını düşünerek yardım etmek istedi. Ancak kaplumbağanın kumları arka yüzgeçleriyle büyük bir titizlikle kazdığını fark eden restoran çalışanları ve çevredekiler, caretta carettanın yumurtlamak için sahile çıktığını anlayınca sessizce geri çekildi.

Yaklaşık bir saat boyunca devam eden bu eşsiz doğa olayı sırasında sahilde bulunan onlarca turist, kaplumbağaya yaklaşmadan ve onu rahatsız etmeden büyük bir dikkatle bekledi. Cep telefonlarıyla o anları kayıt altına alan turistler, Akdeniz'in simgelerinden caretta carettanın doğal yaşam döngüsüne tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Yumurtalarını güvenli bir şekilde kumsala bırakan caretta caretta, yuvasını özenle kumla kapattıktan sonra arkasında onlarca izleyicinin hayran bakışları arasında yeniden denize döndü.

Deniz kaplumbağasının yumurta bıraktığı yuva zarar görmemesi için koruma altına alındı. Uzmanlar, caretta carettaların üreme döneminde sahillerde ışık, gürültü ve insan hareketliliğinin en aza indirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, vatandaşlardan ve turistlerden yuvaların bulunduğu alanlarda hassas davranmaları istendi.

Kaynak: ANKA
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