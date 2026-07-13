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Denize atılan çuvala dolanarak hayat mücadelesi veren caretta carettayı balıkçı kurtardı

Denize atılan çuvala dolanarak hayat mücadelesi veren caretta carettayı balıkçı kurtardı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçı Yüksel Kaya'nın oltasına çuvala dolanmış caretta caretta takıldı. Balıkçı, nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplumbağayı bıçakla çuvaldan kurtarıp denize bıraktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinin Akdeniz açıklarında balıkçı Yüksel Kaya'nın oltasına çuvala dolaşmış caretta caretta takıldı. Çuvala dolanarak yaşam mücadelesi veren caretta carettayı kurtaran Yüksel, kaplumbağayı denize bıraktı.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde Akdeniz açıklarında balıkçılık yapan Yüksel Kaya, balık tutmak için teknesiyle açıldı. Teknesiyle balık tutmaya çalışan Kaya'nın oltasına, çuvala dolanan caretta caretta takıldığını fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kaplumbağayı tekneye alarak bıçak yardımıyla çuvalı kesti. Çuvala dolanıp yaşam mücadelesi veren kaplumbağayı kurtardıktan sonra bir süre kontrol ettikten sonra denize bıraktı. Balıkçı Kaya'nın kaplumbağayı kurtardığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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