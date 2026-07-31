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Antalya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu sürüyor

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Antalya'nın Finike ilçesindeki sahilde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavruları denizle buluştu.

Antalya'nın Finike ilçesindeki sahilde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavruları denizle buluştu.

Caretta carettaların yuvalama bölgelerinden biri olan Antalya'daki sahillerde yavruların, yumurtalarından çıkıp, denize ulaşma yolculuğu devam ediyor.

Finike ilçesindeki kumsallarda koruma altındaki caretta caretta yavrularının sabahın ilk ışıklarından itibaren yuvalarından çıkma anına Finike Kaymakamı Mehmet Soylu ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de eşlik etti.

Caretta caretta yavruları için oluşturulan çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, gerek yuvalama döneminde gerekse yavruların yumurtadan çıkma döneminde çok dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Sahili kullanan vatandaşlardan da gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Soylu, "Sahile araçla giriş hem doğal yaşamı hem de caretta caretta yuvalarını tehdit ediyor. Bu nedenle araçla giriş yapanlar hakkında yüksek miktarda idari yaptırım uygulanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de belediye ekiplerinin sahil temizliği çalışmalarını caretta caretta yuvalarına zarar vermeyecek şekilde büyük hassasiyetle yürüttüğünü belirtti.

Caretta caretta üreme alanının ilçede geniş bir kıyı şeridini kapsadığını dile getiren Geyikçi, sahilin ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının birlikte korunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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