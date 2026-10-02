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Milas'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişinin yarım saatlik aramasıyla kurtarıldı

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Milas'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişinin yarım saatlik aramasıyla kurtarıldı
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Milas açıklarında pet şişeye bağlı halde sürüklenen caretta caretta, balıkçının bildirmesiyle harekete geçen 5 kişi tarafından kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından tekneye alınan deniz kaplumbağası, ipten ve pet şişeden kurtarılıp denize bırakıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde iple 5 litrelik pet şişeye bağlı halde suda sürüklenen caretta caretta, tekneyle denize açılan 5 kişi tarafından kurtarılıp, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kıyıkışlacık ile Güllük Dalyanı arasındaki açık denizde balıkçılık yapan Nusret Işındağ, deniz yüzeyinde bir caretta carettanın iple 5 litrelik pet şişeye bağlı halde olduğunu fark etti. Işındağ'ın, diğer balıkçılara durumu bildirmesi üzerine İnanç Erbey, Bora Erbey, Sinan Erbey, İnan Erbey ve Ferhat Akkentli harekete geçti. Güllük'ten 'Ninno İbram' isimli tekneyle denize açılan 5 kişi, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmasının ardından deniz kaplumbağasının bulunduğu noktaya ulaştı. Tekneye alınan caretta carettanın üzerindeki ip dikkatlice çözüldü. Pet şişeden ve ipten kurtarılan deniz kaplumbağası, güvenli şekilde yeniden denize bırakıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken; kışın balıkçılık, yazın ise turizm taşımacılığı yapan grubun duyarlılığı çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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