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Samandağ'da Caretta Caretta Sahile Döndürüldü

Samandağ'da Caretta Caretta Sahile Döndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsaldan çıkarak asfalt yola yönelen caretta caretta, duyarlı bir vatandaş tarafından kucağında taşınarak yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağanın güvenli şekilde doğal yaşam alanına dönmesi takdir topladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilden ayrılarak asfalt yola çıkan caretta caretta, duyarlı bir vatandaşın kucağına alarak yeniden denize taşımasıyla güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Meydan Sahili'nde, kumsaldan çıkarak asfalt yola yönelen caretta carettayı fark eden vatandaşlar, kaplumbağanın araçlar nedeniyle zarar görmemesi için harekete geçti. Vatandaşlar kucaklarına alıp dikkatli şekilde taşıdıkları caretta carettayı yeniden sahile ulaştırarak denize bıraktı.

O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caretta carettanın güvenli şekilde denize dönmesi takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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