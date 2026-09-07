Aydın - Kuşadası’nda son 2 günde 214 caretta caretta yavrusu daha denizle buluştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Davutlar sahilinde bu yıl tespit edilen 3 caretta caretta yuvasından toplam 214 yavru daha çıkıp, denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Her geçen yıl sahillerimizde yuvalama alanları artıyor. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.

EKODOSD bu yıl haziran-temmuz ayları arasında Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası kumsallarında toplam 7 caretta caretta yuvası tespit etti. Plaja yumurta bırakmak için çıkan dişi deniz kaplumbağalarını görenlerin haber vermesiyle belirlenen yuvalar, EKODOSD tarafından etrafı çitle çevrilerek koruma altına alındı. Bölgedeki yuvaların 3'ünden son 2 günde toplam 214 caretta caretta yavrusu daha çıkıp, denizle buluştu. Yuvalama alanlarının tespiti ve yavruların denize ulaşmasına katkı sağlayanlara da EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü teşekkür belgesi verdi.

'KUMSALLARI VE DENİZLERİ TEMİZ TUTALIM'

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının son dönemde yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Normal şartlarda Aydın sahilleri deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı içerisine girmiyor. Aydın'da geçen sene 13 olan yuva sayımız bu yıl 19'a yükseldi. Bu durum bizim için sevindirici bir gelişme. Bu nedenle kumsallarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Yuvaların başında nöbet tutan gönüllülerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı