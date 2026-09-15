Antalya'da kırmızı LED uygulaması, caretta caretta yavrularının denize ulaşmasına yardımcı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanı olan sahil şeridinde uygulanan kırmızı LED aydınlatma, yavru deniz kaplumbağalarının güvenle denize ulaşmasına katkı sağladı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ile Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Side ve Sorgun'da yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında kırmızı LED aydınlatma uygulamasına geçildi.

Uygulamayla, yavru caretta carettaların denize ulaşırken çevredeki yoğun beyaz ışıktan etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, uygulamanın 95 yuvadan çıkan 5 bin 400'den fazla caretta caretta yavrusunun güvenle denize ulaşmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Akyol, uygulamanın Türkiye'deki diğer caretta caretta yuvalama alanlarına da örnek teşkil ettiğini söyledi.

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar da projeyle insan yaşamının ihtiyaçları ile çevrenin korunmasını birlikte değerlendirdiklerini bildirdi.

Sahil hattındaki aydınlatma ihtiyacını ortadan kaldırmadan, kullanılan ışığın niteliğini değiştirdiklerini dile getiren Baydar, böylece hem ulaşım ve sürüş güvenliğini korumayı hem de deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA