Haberler

Alanya sahilinde iki caretta caretta ölü olarak bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahilde 2 caretta caretta ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ALÇED ekipleri, ölü deniz kaplumbağalarını uygun bir alana gömdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde 2 caretta caretta ölü bulundu.

Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahilde hareketsiz halde bulunan caretta carettaları gören vatandaşlar, durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ALÇED ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından ölü caretta carettaları bulundukları yerden alarak uygun bir alana gömdü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı