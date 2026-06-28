Alanya sahilinde iki caretta caretta ölü olarak bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahilde 2 caretta caretta ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ALÇED ekipleri, ölü deniz kaplumbağalarını uygun bir alana gömdü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde 2 caretta caretta ölü bulundu.
Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahilde hareketsiz halde bulunan caretta carettaları gören vatandaşlar, durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ALÇED ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından ölü caretta carettaları bulundukları yerden alarak uygun bir alana gömdü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk