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Caretta Caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yaktılar

Caretta Caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yaktılar
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Antalya Kumluca'da nesli tükenme tehlikesindeki caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanında kimliği belirsiz kişilerce mangal ateşi yakıldı, plastik atıklar bırakıldı. Mahalle sakinleri ve çevreciler jandarmaya başvurdu.

Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi Sahilinde Caretta Caretta yuvalarında mangal ateşi yakıldı.

Mavikent Mahallesi Sahilinde kimliği kişi ya da kişiler tarafından Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanlarındaki yuvaların üzerinde mangal ateş yakıldı. Nesli tükenme tehlikesindeki Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına bırakılan plastik atıklar, koruma kafeslerinde ateş yakılması mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Mavikent sahili çöp yığınları ve kaçak yakılan ateşler nedeniyle Caretta Carettala yumurtalarının zarar görebileceği ifade edildi. Mavikent sahilinde yaşananları gören bölge halkı ve çevreciler bu alanda acil önlem alınması için jandarma ekiplerine başvurdu. Jandarma ekipleri çevreye çöplerin bırakıldığı ve ateşin kim veya kimler tarafından yakıldığını belirlemek amacıyla araştırma ve inceleme çalışması başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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