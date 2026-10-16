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Fethiye Kordon Boyu'nda tekne halatına dolanan caretta caretta denize salındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda turistler, bir caretta carettanın teknenin halatına dolanıp hareket edemediğini fark etti. Turistlerin yardım istemesi üzerine bota binen kişi kaplumbağayı kurtararak denize saldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknenin halatına dolanan caretta caretta kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda dolaşan turistler, bir kaplumbağanın teknenin halatına dolandığını ve hareket edemediğini fark etti.

Turistlerin yardım istemesi üzerine bölgede bağlı bulunan bota binen kişi, caretta carettanın yanına gitti.

Kaplumbağayı bulunduğu yerden kurtaran kişi, hayvanı denize saldı.

Kaynak: AA
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