Caretta caretta ölüsü sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Gazipaşa'daki Koru Sahili'nde yürüyüş yapan çevreci Şaban Demir, Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsünün kıyıya vurduğunu gördü. Demir'in haber vermesiyle olay yerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri geldi. Kurum personelince yapılan incelemede yaklaşık 50 santimetre boyunda, 20 kilo ağırlığında olan kaplumbağanın vücut bütünlüğünün bozulmadığı ve doğal yollarla ölmüş olabileceği değerlendirildi. Kaplumbağa ölüsü bulunduğu yerden alınıp hayvan mezarlığına götürülerek gömüldü.

Şaban Demir, "Caretta carettaların yumurtama dönemi öncesinde böyle bir kazayla karşılaşmamız çok üzücü. Gerçekten üzüldük. Bu konuda ne yapacağımızı bilemedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden arkadaşlar geldi. Bize yardımcı oldular. Buradan alıp götürdüler. Bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Tam yumurtlama dönemi başladı. Caretta carattelar yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Vatandaşlarımızı, balıkçılarımızı, bütün insanları uyarıyoruz dikkatli olmaları gerekiyor. Lütfen gördüğünüz ayak izlerinden sonra bizlere haber edin. Gerekli önlemleri alalım" dedi.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
