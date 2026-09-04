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Caretta Caretta Yavrularının Denize Yolculuğu Kamerada

Caretta Caretta Yavrularının Denize Yolculuğu Kamerada
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Bodrum'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denize ilerleme anları cep telefonuyla kaydedildi. DEKAMER, vatandaşlara yavrulara elle müdahale etmemeleri ve yuva ya da yaralı kaplumbağa gördüklerinde kendilerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda yumurtadan çıkan yavruların denize doğru ilerlediğini fark eden vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Çevredekiler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kaplumbağa yavrularının yuvalarından denize yolculuğunun temmuz ortasında başladığını ve eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Ana üreme kumsallarındaki yuvaların titizlikle korunduğunu anlatan Kaska, dağınık ya da daha önce tespit edilmemiş kumsallardan da zaman zaman yuvalama ihbarı aldıklarını belirtti.

"Yavrular kesinlikle elle taşınmamalı"

Vatandaşlara yuvalara müdahale etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Kaska, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan özellikle 'Yavrulara yardım ediyoruz.' diyerek, çıktığı kumsaldan doğrudan kovalara doldurup denize göndermemelerini talep ediyoruz. Çünkü bunlar denize doğru yürürken hem bizdeki göbek bağı gibi diyebileceğimiz yumurta sarısını temizliyorlar hem de yerin manyetik özelliklerinden dolayı doğduğu kumsalı öğreniyorlar. Bir de ömür boyu yüzecekleri için kaslarını da çalıştırmış oluyorlar. Bu nedenle yavruların kesinlikle elle taşınarak denize götürülmemesi gerekiyor."

Kaska, bir yuvadan tüm yavruların aynı gün çıkmadığını, çıkış sürecinin 4-5 gün sürebildiğini ifade ederek, vatandaşların yaralı kaplumbağa veya yuva gördüklerinde vakit kaybetmeden DEKAMER ile iletişime geçmelerini istedi.

Kaynak: AA
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