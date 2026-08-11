Kuşadası'nda Caretta caretta yuvasındaki 68 yumurta güvenli alana taşındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yuvalama yapan bir Caretta caretta'nın bıraktığı 68 yumurta, yuvadaki nem ve deniz dalgalarının oluşturduğu risk nedeniyle güvenli bir alana taşınarak koruma altına alındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kuşadası ve Didim kıyılarında Caretta caretta yuvalamalarında geçen yıla göre artış yaşandı. Son yuvalama ihbarı ise sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kuşadası sahilindeki Happy Beach Plajı'ndan geldi. Kumsala çıkarak yuva kazan Caretta caretta, plajda bulunan gençler tarafından fark edildi. Gençlerin kaplumbağayı güvenli mesafeden izlemesinin ardından denize dönmesiyle, yuva olduğu düşünülen alan işaretlendi. EKODOSD ekiplerinin yaptığı incelemede kaplumbağanın yuva kazdığı alan ve yumurtalar tespit edildi.

Yuvada yapılan incelemede kumun oldukça nemli olduğu, yumurtaların yarısından fazlasının suya doymuş ve çamurlaşmış kum içerisinde kaldığı belirlendi. Ayrıca yavruların yumurtadan çıkacağı dönemde deniz dalgalarının yuvaya kadar ulaşarak yumurtalara zarar verebileceği değerlendirildi. Bunun üzerine EKODOSD'nin bilim danışmanı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile görüşülerek yumurtaların riskli yuvadan alınmasına karar verildi. Yuvadaki 68 yumurta büyük bir titizlikle tek tek alınarak, aynı ölçülerde önceden hazırlanan güvenli yuvaya yerleştirildi. Yeni yuva daha sonra tel kafesle çevrilerek koruma altına alındı ve bölgeye uyarı ve bilgilendirme afişleri yerleştirildi. Yaklaşık 45-60 gün içerisinde yavruların yumurtadan çıkarak denizle buluşmasının beklendiği bildirildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kumsalda yuvalama yapan bir Caretta caretta ile karşılaşılması halinde kaplumbağaya yaklaşılmaması, ışık tutulmaması ve flaşlı fotoğraf çekilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Sürücü, kaplumbağanın rahatsız edilmemesi gerektiği belirtilirken, karşılaşılması halinde durumun yetkililere bildirilerek güvenli mesafeden izlenmesi istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı