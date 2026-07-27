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Caretta caretta çuvaldan kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan caretta caretta, tur teknesi kaptanının müdahalesiyle kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan caretta caretta, tur teknesi kaptanının müdahalesiyle kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Alanya'da günübirlik tur düzenleyen teknenin kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde çırpınan bir caretta carettayı fark etti.

Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını dolandığı çuvaldan kurtardı.

Teknedeki tatilcilerin de destek verdiği kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtarılan caretta caretta, ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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