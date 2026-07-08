'İklim değişikliği, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi'

MERSİN'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları, yumurta bırakmak için sahillere çıkmaya başladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, yuvalamaların iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta geciktiğini söyledi.

Nesli tehlike altında olduğu için korunan 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağaları, yumurtlama için önemli üreme alanlarından Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara gelmeye başladı. Gece saatlerinde sahile çıkan kaplumbağalar, kumu kazıp yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri dönüyor. Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular, Akdeniz'in serin sularıyla buluşacak.

Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarında incelemelerde bulunan MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yumurtlamanın geç başladığını söyledi. Yuva sayılarının iyi olduğunu kaydeden Dr. Ergene, "Karaya çıkışlar geç başlamasına rağmen şu anda yuva sayısı durumları çok iyi. Normal şartlarda mayıs ortalarında başlayan yuvalama ve yumurtlama, küresel iklim değişikliği nedeniyle 15 yıllık periyot içerisinde ortalama 2 hafta kayarak gecikti. Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonu büyüklüğü giderek artıyor. Deniz kaplumbağaları yaklaşık 25-30 yılda eşeysel olgunluğa geldiği için 30 yıl önce yapılan çalışmaların şu anda meyvelerini topluyoruz. Sonuçlar da gayet başarılı" dedi.

'30 YIL ÖNCE ÇIKTIKLARI KUMSALLARA YUMURTA BIRAKMAK İÇİN GELİYORLAR'

Dişi deniz kaplumbağalarının 30 yıl önce yumurtadan çıktığı kumsallara bu defa yumurta bırakmak için çıktığını anlatan Dr. Ergene, şunları söyledi:

"Deniz kaplumbağalarının sadece dişileri kumsallara yuvalamak için çıkıyor ve bu canlılarda 'kumsal sadakati' dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular, şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyorlar ve dolayısıyla insanlar da bu canlıları merak ediyor. Çünkü sadece ömürlerinin binde biri karada geçiyor ve sadece dişi deniz kaplumbağaları karaya çıkıyor."

'25 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN'

Kaplumbağaların yumurtlama döneminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Dr. Ergene, "Vatandaşlar yumurta bırakmaya gelen kaplumbağaları merak ediyor. Deniz kaplumbağalarını en az 25 metre mesafeden izlemek gerekiyor. Yanlarına yaklaşılması ya da flaşlı fotoğraf çekilmesi onları rahatsız edebiliyor. Bu durumda denize geri dönebiliyor ya da aşırı strese girdiklerinde yumurtalarını denize bırakabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı