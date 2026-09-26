Haberler

Kuşadası'nda selde fark edilmeyen yuvadan çıkan 22 caretta yavrusu denize ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda selde fark edilmeyen yuvadan çıkan 22 caretta yavrusu denize ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda geçen yıl selde fark edilmeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu. EKODOSD ekiplerinin incelemesinde yuvanın SSK Deresi'nin taşmasıyla sular altında kaldığı belirlendi, yavrular güvenle denize ulaştırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl sel sularının altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Davutlar Sahili'nde yavru caretta caretta bulunduğu bilgisi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi bölgeye hareket etti.

Kontrollerde yavruların bulunduğu alana yakın bir bölgede yuva bulundu.

Yuvanın dişi kaplumbağa tarafından kazıldığı, geçen yıl SSK Deresi'nin taşmasıyla yuvanın sular altında kaldığı, bundan dolayı fark edilemediği belirlendi.

Açılan yuvadaki 22 kaplumbağa, güvenli şekilde denize ulaştırıldı.

Kaynak: AA
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin oteline bakın
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı

Birbirlerine hiç acımadılar;! Korku dolu anlar kamerada
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

İstanbul'da dev operasyon! 150'den fazla tutuklama var
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt

İran'ın küresel piyasaları rahatlatacak teklifini Trump reddetti