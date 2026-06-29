Haberler

Ula'da sahilde Caretta Caretta bulundu

Ula'da sahilde Caretta Caretta bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası telef olmuş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kaplumbağanın öldüğünü tespit etti. Nekropsi yapılmak üzere DEKAMER yetkililerine teslim edilecek.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Gökçe Mahallesi sahilinde, telef olmuş Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Bugün öğle saatlerinde hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası (Caretta caretta) gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve çevre sakinleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan dev deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirledi. Kaplumbağanın hareket etmediğini gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) müdürlüğü ekipleri ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine ihbar etti.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan uzman ekipler, kıyıya vuran Caretta caretta üzerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Kaplumbağa nekropsi (hayvanlarda otopsi) yapılmak üzere DEKAMER yetkililerince teslim alınacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Federasyon Başkanı, Dünya Kupası'na veda sonrası istifa etti
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

Postacı kılığıyla gelip öldürdü! Cinayetin ardından intikam çıktı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Kriz Rusya'yı sardı! Saatlerce bekledikten sonra birbirlerine girdiler
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı