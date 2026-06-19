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Tedavisi Tamamlanan Caretta Caretta Olcay, Doğal Ortamına Bırakıldı

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Muğla'da yaralı bulunan ve 'Olcay' adı verilen caretta caretta deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

(MUĞLA) - Muğla'da yaralı olarak bulunan ve "Olcay" adı verilen deniz kaplumbağası caretta caretta, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Bodrum'da 6 Mayıs tarihinde yaralı halde bulunan nesli koruma altındaki caretta caretta, Muğla'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan caretta carettaya 'Olcay' adı verildi. Veteriner hekimlerin ve bakım ekibinin çalışmaları sayesinde iyileşen Olcay, doğaya bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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