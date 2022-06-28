Bulgaristan Haberleri - Bulgaristan Haber - Haberler

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Bulgaristan Haberleri

Bulgaristan haber, Bulgaristan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Bulgaristan - 8 Dakika Önce
Abdulkadir Karaduman: 'Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor'

Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor"

Bulgaristan - 1 Saat Önce
NATO'nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

NATO'nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

Bulgaristan - 3 Saat Önce
Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı

Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı

Bulgaristan - 4 Saat Önce
Avrupa'nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Avrupa'nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Bulgaristan - 9 Saat Önce
NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor: Zirve neden önemli, liderlerin gündem maddeleri neler?

NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor: Zirve neden önemli, liderlerin gündem maddeleri neler?

Bulgaristan - 9 Saat Önce
Menemen'de bir Avrupa şampiyonu

Menemen'de bir Avrupa şampiyonu

Bulgaristan - 9 Saat Önce
Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı

Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı

Bulgaristan - Dün 19:28
Kırçova'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Kırçova'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Bulgaristan - Dün 14:28
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bulgaristan - Dün 14:24
Borrell, AB'nin oy birliği ilkesini terk etmesi çağrısında bulundu

Borrell, AB'nin oy birliği ilkesini terk etmesi çağrısında bulundu

Bulgaristan - Dün 12:10
Bulgaristan Başbakanı Petkov, hükümetinin istifasını sundu

Bulgaristan Başbakanı Petkov, hükümetinin istifasını sundu

Bulgaristan - Dün 11:59
Bulgaristan'da 'Ana Dili Öğrenme Özgürlüğü' konulu konferans düzenlendi

Bulgaristan'da "Ana Dili Öğrenme Özgürlüğü" konulu konferans düzenlendi

Bulgaristan - 25.06.2022
Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi

Bulgaristan - 24.06.2022

Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor"
Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun

Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun

Bulgaristan - 24.06.2022
Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık

Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık

Bulgaristan - 24.06.2022
TÜ Rektörü, yeni mezun meslektaşlarına 'en iyi ilacın güler yüz olduğu' tavsiyesinde bulundu

TÜ Rektörü, yeni mezun meslektaşlarına "en iyi ilacın güler yüz olduğu" tavsiyesinde bulundu

Bulgaristan - 24.06.2022
Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü

Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü

Bulgaristan - 24.06.2022
DAHOT '2022 Folkfest' renkli görüntülere sahne oldu

DAHOT "2022 Folkfest" renkli görüntülere sahne oldu

Bulgaristan - 24.06.2022
Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı

Bulgaristan - 24.06.2022
Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi! Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli?

Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi! Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli?

Bulgaristan - 24.06.2022
Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret

Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret

Bulgaristan - 24.06.2022
Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Bulgaristan - 24.06.2022
Son dakika haberleri! Esenyurt'tan Savaş Halindeki Rusya ve Ukrayna İçin Barış Güvercini Uçuruldu

Son dakika haberleri! Esenyurt'tan Savaş Halindeki Rusya ve Ukrayna İçin Barış Güvercini Uçuruldu

Bulgaristan - 24.06.2022
Amasra Limanı yolcu gemilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Amasra Limanı yolcu gemilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Bulgaristan - 24.06.2022
23 Haziran 2022 Haberleri

23 Haziran 2022 Haberleri

Bulgaristan - 24.06.2022
Macron: 'Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a AB perspektifi vermemiz Rusya'ya güçlü bir mesaj'

Macron: "Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a AB perspektifi vermemiz Rusya'ya güçlü bir mesaj"

Bulgaristan - 23.06.2022
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarıyor! Yunanistan ve Gürcistan'dan sonra Bulgaristan'da da ilk vaka görüldü

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarıyor! Yunanistan ve Gürcistan'dan sonra Bulgaristan'da da ilk vaka görüldü

Bulgaristan - 23.06.2022
Sofya Havaalanı'nda 'Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu' fotoğraf sergisi açıldı

Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı

Bulgaristan - 23.06.2022
Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi

Arnavutluk Başbakanı Rama, AB'nin sözünü tutmadığını söyledi

Bulgaristan - 23.06.2022
20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı

20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın hedefi A klasmanı

Bulgaristan - 23.06.2022
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı

Bulgaristan - 23.06.2022
Arnavutluk Başbakanı Rama, AB ile müzakerelerin başlaması konusunda ümitsiz

Arnavutluk Başbakanı Rama, AB ile müzakerelerin başlaması konusunda ümitsiz

Bulgaristan - 23.06.2022
Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Bulgaristan - 23.06.2022
AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı

AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı

Bulgaristan - 23.06.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Bulgaristan - 23.06.2022
Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir?

Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir?

Bulgaristan - 23.06.2022
22 Haziran 2022 Haberleri

22 Haziran 2022 Haberleri

Bulgaristan - 23.06.2022
Kiril Petkov kimdir? Bulgaristan Başbakan'ı Kiril Petkov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kiril Petkov'un hayatı ve biyografisi!

Kiril Petkov kimdir? Bulgaristan Başbakan'ı Kiril Petkov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kiril Petkov'un hayatı ve biyografisi!

Bulgaristan - 23.06.2022
Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un 6 aylık koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un 6 aylık koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan - 22.06.2022
Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan - 22.06.2022
İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

Bulgaristan - 22.06.2022
AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak

AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak

Bulgaristan - 22.06.2022
Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri başladı

Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri başladı

Bulgaristan - 22.06.2022
Avrupalıların AB üyeliğine desteği artıyor

Avrupalıların AB üyeliğine desteği artıyor

Bulgaristan - 22.06.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Haziran 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Haziran 2022

Bulgaristan - 22.06.2022
Son Dakika | Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davanın sanığına 27 yıl hapis cezası

Son Dakika | Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davanın sanığına 27 yıl hapis cezası

Bulgaristan - 22.06.2022
Bulgaristan'da farklı görüşten parti üyeleri parlamento binası önünde gösteri düzenledi

Bulgaristan'da farklı görüşten parti üyeleri parlamento binası önünde gösteri düzenledi

Bulgaristan - 21.06.2022
Rus kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

Rus kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

Bulgaristan - 21.06.2022
8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Bulgaristan - 21.06.2022
Yunanistan Hükümetinin Tanıdığı İlk Resmi Cemevi Açıldı

Yunanistan Hükümetinin Tanıdığı İlk Resmi Cemevi Açıldı

Bulgaristan - 21.06.2022
20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Bulgaristan - 21.06.2022
8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Bulgaristan - 21.06.2022
Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

Bulgaristan - 21.06.2022
Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi

Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi

Bulgaristan - 21.06.2022
Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor

Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor

Bulgaristan - 21.06.2022
Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü

Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü

Bulgaristan - 21.06.2022
Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

Bulgaristan - 21.06.2022
Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir?

Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir?

Bulgaristan - 20.06.2022
Edirne'de 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Edirne'de 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Bulgaristan - 20.06.2022
Satınalma Gücü Paritesi 2021 yılı sonuçları açıklandı

Satınalma Gücü Paritesi 2021 yılı sonuçları açıklandı

Bulgaristan - 20.06.2022
Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Bulgaristan - 20.06.2022
Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

Bulgaristan - 20.06.2022
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1

Bulgaristan - 20.06.2022
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Güney Kore: 1

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Güney Kore: 1

Bulgaristan - 20.06.2022
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı

Bulgaristan - 20.06.2022
Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak

Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak

Bulgaristan - 19.06.2022
Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi

Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi

Bulgaristan - 19.06.2022
ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde

ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde

Bulgaristan - 19.06.2022
KASTAMONU - Wushuda Avrupa üçüncüsü Beytullah gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KASTAMONU - Wushuda Avrupa üçüncüsü Beytullah gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Bulgaristan - 19.06.2022
Yörelerinin müzik aletlerini katıldıkları festivallerde tanıtıyorlar

Yörelerinin müzik aletlerini katıldıkları festivallerde tanıtıyorlar

Bulgaristan - 19.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Bulgaristan - 19.06.2022
Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü

Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü

Bulgaristan - 18.06.2022
Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor

Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor

Bulgaristan - 18.06.2022
CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yapacağı ilk icraatı duyurdu: İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yapacağı ilk icraatı duyurdu: İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız

Bulgaristan - 18.06.2022
Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bulgaristan - 17.06.2022
Rusya'da petrol ihracatı ambargolara rağmen arttı

Rusya'da petrol ihracatı ambargolara rağmen arttı

Bulgaristan - 17.06.2022
Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan - 17.06.2022
Ulus Pazarı, Bulgar turistlerin akınına uğradı

Ulus Pazarı, Bulgar turistlerin akınına uğradı

Bulgaristan - 17.06.2022
Avrupa'da Yıldırım rüzgarı

Avrupa'da Yıldırım rüzgarı

Bulgaristan - 17.06.2022
Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor

Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor

Bulgaristan - 17.06.2022
Toplumsal sorunları tuvallerine yansıtan ressam: Nuri İyem

Toplumsal sorunları tuvallerine yansıtan ressam: Nuri İyem

Bulgaristan - 17.06.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Bulgaristan - 17.06.2022
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Ajantinli çift Konya'da

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Ajantinli çift Konya'da

Bulgaristan - 17.06.2022
Bursa'da 'Altın Karagöz' heyecanı başlıyor

Bursa'da 'Altın Karagöz' heyecanı başlıyor

Bulgaristan - 17.06.2022
İşitme engelli olimpiyat şampiyonu Muhammet Akdeniz'in hedefi 'efsane' olmak (1)

İşitme engelli olimpiyat şampiyonu Muhammet Akdeniz'in hedefi "efsane" olmak (1)

Bulgaristan - 17.06.2022
Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar

Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar

Bulgaristan - 17.06.2022
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını

İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını

Bulgaristan - 17.06.2022
Karadeniz'in turkuaza bürünen rengi uzaydan görülüyor

Karadeniz'in turkuaza bürünen rengi uzaydan görülüyor

Bulgaristan - 17.06.2022
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı

Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den yola çıktı

Bulgaristan - 16.06.2022
Edirne'de lavanta günleri başladı

Edirne'de lavanta günleri başladı

Bulgaristan - 16.06.2022
CHP Özel: 'Bunların Ekonomi Politikası Sadece Türk Lirasını Değersizleştirme Üzerinden. Türkiye'de İhracatı Arttırmanın Tek Yolunu Türk Lirasını Pul...

CHP Özel: "Bunların Ekonomi Politikası Sadece Türk Lirasını Değersizleştirme Üzerinden. Türkiye'de İhracatı Arttırmanın Tek Yolunu Türk Lirasını Pul...

Bulgaristan - 16.06.2022
Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü

Bulgaristan Meclis Başkanı Nikola Minçev görevden düşürüldü

Bulgaristan - 16.06.2022
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi

'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi

Bulgaristan - 16.06.2022
Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu açıklandı

Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Raporu açıklandı

Bulgaristan - 16.06.2022
AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi

AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi

Bulgaristan - 16.06.2022
Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Masterchef Balkan yemekleri! Bulgaristan yemeği Tikvenik malzemeleri, yapımı ve püf noktası

Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Masterchef Balkan yemekleri! Bulgaristan yemeği Tikvenik malzemeleri, yapımı ve püf noktası

Bulgaristan - 17.11.2021
Rusya Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Rusya Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Rusya Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Rusya Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Bulgaristan - 05.06.2021
Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?

Bulgaristan - 01.05.2021
Martenitsa (Marteniçka) nedir? ne zaman ve neden takılır? Martenitsa nasıl yapılır?

Martenitsa (Marteniçka) nedir? ne zaman ve neden takılır? Martenitsa nasıl yapılır?

Bulgaristan - 01.03.2021
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