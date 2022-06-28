Bulgaristan Haberleri - Bulgaristan Haber - Haberler

Bulgaristan Haberleri
Bulgaristan haber, Bulgaristan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor"
NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor: Zirve neden önemli, liderlerin gündem maddeleri neler?
Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet sırra kadem bastı! Kulübünden resmi açıklama geldi
Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun
Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık
TÜ Rektörü, yeni mezun meslektaşlarına "en iyi ilacın güler yüz olduğu" tavsiyesinde bulundu
Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü
Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi! Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli?
Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret
Son dakika haberleri! Esenyurt'tan Savaş Halindeki Rusya ve Ukrayna İçin Barış Güvercini Uçuruldu
Macron: "Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a AB perspektifi vermemiz Rusya'ya güçlü bir mesaj"
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sarıyor! Yunanistan ve Gürcistan'dan sonra Bulgaristan'da da ilk vaka görüldü
Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı
Kiril Petkov kimdir? Bulgaristan Başbakan'ı Kiril Petkov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kiril Petkov'un hayatı ve biyografisi!
Son Dakika | Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davanın sanığına 27 yıl hapis cezası
Bulgaristan'da farklı görüşten parti üyeleri parlamento binası önünde gösteri düzenledi
20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü
Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir?
Edirne'de 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü
Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak
Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi
ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatını Türk tır şoförü görüntüledi: Adiler saldıracaklar herhalde
KASTAMONU - Wushuda Avrupa üçüncüsü Beytullah gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yapacağı ilk icraatı duyurdu: İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor
İşitme engelli olimpiyat şampiyonu Muhammet Akdeniz'in hedefi "efsane" olmak (1)
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
CHP Özel: "Bunların Ekonomi Politikası Sadece Türk Lirasını Değersizleştirme Üzerinden. Türkiye'de İhracatı Arttırmanın Tek Yolunu Türk Lirasını Pul...
Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Masterchef Balkan yemekleri! Bulgaristan yemeği Tikvenik malzemeleri, yapımı ve püf noktası
Rusya Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Rusya Bulgaristan maçı hangi kanalda?
Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? Bulgaristan nerede?