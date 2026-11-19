İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam'ın iade süreçlerinin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan 2 firari ülkemize getirildi. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve ilgili birimlerimizin koordineli çalışmaları neticesinde, kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam'ın iade süreci tamamlandı. Her iki şahıs, bu akşam saatlerinde Bulgaristan'dan ülkemize getirilerek adalete teslim edilmek üzere ilgili birimlere intikal ettirildi. Suç ve suçluyla mücadelemiz sınır tanımadan kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı