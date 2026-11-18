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Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında dün acil durum sinyali verdikten sonra batan Liberya bandıralı Gas Husky adlı tankerin 4 kez mühimmatla vurulduğu belirlenirken, gemideki 19 mürettebatın kurtarıldığı açıklandı.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında dün seyir halindeyken acil durum sinyali veren Liberya bayraklı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankeri Byala kentinin yaklaşık 80 kilometre doğusunda battı. Gemideki 19 mürettebat kurtarılırken, ilk aşamada nedeni belirlenemeyen olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Varna Bölge Valisi Mario Smarkov yaptığı açıklamada, "Saldırı sayısı konusunda hiçbir şüphe yok, 4 saldırı gerçekleşti, ancak kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) türü konusunda denizcilerden henüz doğrulama alamadık" dedi.

İsimleri açıklanmayan iki deniz güvenliği kaynağı da geminin insansız bir sistem tarafından vurulduğunu belirtti.

Geminin Yunanistan merkezli işletmecisinden ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bulgaristan ve Romanya Rusya'yı işaret etti

Deniz güvenliği şirketi Diaplous'a göre, temmuz ortasından bu yana Bulgaristan ve Romanya açıklarında en az 17 gemi saldırıya uğradı. Romanya ve Bulgaristanlı yetkililer, kıyılarına yakın bölgelerde gerçekleşen saldırıların sorumlularına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, zaman zaman Rusya'yı işaret etti. Deniz güvenliği uzmanları da saldırılarda Rusya'nın rolü olabileceğini değerlendirdi. Moskova yönetimi ise bu iddiaları reddederek Ukrayna'yı Karadeniz'in diğer bölgelerinde Rus gemilerini hedef almakla suçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı