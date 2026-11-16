MSB, TSK'nın Bulgaristan'daki Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı

MSB, TSK'nın Bulgaristan'daki Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bulgaristan'da düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi. Bakanlık, tatbikat kapsamında Mehmetçiklerin müttefik ülke personeliyle hava savunma eğitimleri gerçekleştirdiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bulgaristan'da düzenlenen 'Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunmasında güç birliği, görevde tam uyum! Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında kahraman Mehmetçiklerimiz, müttefik ülke personeliyle birlikte hava savunma eğitimleri gerçekleştirdi. Ortak eğitimlerle birlikte çalışabilirliğimizi ve harekat kabiliyetimizi geliştiriyoruz. Güçlü savunma, etkin iş birliği!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı