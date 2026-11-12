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MSB, Tracia-2026 Tatbikatı'na 127 personel ve 32 araçla katılım sağlandığını bildirdi

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MSB, Tracia-2026 Tatbikatı'na 127 personel ve 32 araçla katılım sağlandığını bildirdi Haber Videosunu İzle
MSB, Tracia-2026 Tatbikatı'na 127 personel ve 32 araçla katılım sağlandığını bildirdi
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MSB, Bulgaristan'da 9-26 Kasım tarihlerinde 8 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı'na 127 personel ve 32 araçla katılım sağlandığını bildirdi. Tatbikatta müttefiklerle çalışabilirlik ve müşterek harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bulgaristan'ın Novo Selo bölgesinde 9-26 Kasım tarihleri arasında 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında tatbikat bölgesine intikal edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan'da 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında, 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında kahraman Mehmetçiğimiz tatbikat bölgesine intikal etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 127 personel ve 32 araçla katılım sağladığımız tatbikatta; müttefik unsurlarla birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edilmesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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