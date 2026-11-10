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Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

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Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
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Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Antalya'daki COP31 kapsamında hayata geçirilen iş birliğiyle Azerbaycan'da üretilen temiz elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projeyi "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdi.

  • Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında temiz enerji alanında anlaşma imzalandı.
  • Anlaşma, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan yeşil enerji koridorunun geliştirilmesini ve elektrik iletim güzergahlarının çeşitlendirilmesini kapsıyor.
  • Proje kapsamında güvenli enerji iletimi için altyapı koşulları belirlenecek ve koridoru destekleyecek fiber optik iletişim sistemleri geliştirilecek.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerji ticaretini geliştirmek ve bölgesel enerji bağlantılarını güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Dört ülkeyi birbirine bağlayacak yeni enerji koridoruyla yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması planlanıyor.

DÖRT ÜLKEDEN STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imza attı.

Anlaşmayla dört ülke arasındaki enerji iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel enerji arz güvenliğinin artırılması ve temiz enerji ticaretinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Anlaşma kapsamında temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanması için gerekli teknik, ticari ve düzenleyici koşullar oluşturulacak.

Ayrıca elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyon desteklenecek ve enerji hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımı sağlanacak. Böylece enerji iletim altyapısının güçlendirilmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ELEKTRİĞİN TANAP'I OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada projenin Türkiye ve bölge ülkeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bayraktar, "Antalya’da Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'yı imza altına aldık. 2024'te temellerini attığımız ve Nisan 2025’te Bakü’de imzaladığımız mutabakat zaptıyla ilerlettiğimiz iş birliğimizi, bugün hükümetlerarası bir anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşımış olduk. ‘Elektriğin TANAP’ı’ olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergahı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni enerji koridorunun Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunacağını belirten Bayraktar, "Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım; ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkanlar sunacak ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anlaşmayla Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Bulgaristan Azerbaycan Gürcistan 3 ülke de ekonomi olarak bizden kat kat köüyken son 24 yıldır TL nin değer kaybetmesi sonucu bizden daha iyi duruma geldiler. Diğer bir problem de Türkiye de milli gelirin yüzde 95 e yakın payının nüfusun yüzde 5 ine verildiği sürece halk böylelikle fakir kalmaya devam edecek.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

hayırlı olsun. yeni yüzyıl türkiyemizin yüzyılı olsun, ümmete devlete, millete hayır getirsin inşallah

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

şu COP31 ismini değiştirsinler bence.. valla ülke başkanı olsaydım sırf o isimden dolayı gelmezdim.

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