Bulgaristan Başmüftüsü Hasanov, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Bulgaristan Başmüftüsü Hasanov, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları ve bölge müftüleri de katıldı.
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Yüksek İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile bölge müftüleri katıldı.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA