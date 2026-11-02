Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

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Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini İliyana Yotova açık farkla önde tamamladı. Daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan ve Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devralan Yotova, seçimle bu makama gelen ilk kadın oldu.

Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan tutumuyla öne çıkan Yotova'nın seçim başarısı, Bulgaristan siyasetinde tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

YOTOVA YÜZDE 57,4 OY ALDI

Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, İliyana Yotova oyların yüzde 57,4'ünü alırken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.

Yotova, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ve Başbakan Rumen Radev ile birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti.

Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, yaptıkları konuşmalarda seçim zaferlerini ilan etti.

"BİZE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, toplumun farklı kesimlerinin kaygılarını anlamak amacıyla kapsamlı analizler yapacaklarını söyledi.

Yotova, konuşmasında, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yotova ayrıca, seçimdeki rakibi Andrey Gyurov'un kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

"DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçildiğini ilan eden Kiril Valchev de kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçimlere yüksek oranda katılım gösterdiğini belirten Valchev, ülkede demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını söyledi.

Valchev, vatandaşların temsil edilmesinin en temel görevlerinden biri olacağını vurguladı.

BAŞBAKAN RADEV'DEN YOTOVA'YA TEBRİK

Başbakan Rumen Radev ise seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Yotova ve Valchev'i seçim zaferlerinden dolayı tebrik eden Radev, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Radev, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İLİYANA YOTOVA KİMDİR?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1964 yılında dünyaya gelen İliyana Yotova, Sofya Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski'de Slav Filolojisi Fakültesinin Bulgar Filolojisi Bölümünden mezun oldu.

Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezinde uzmanlık eğitimi alan Yotova, meslek hayatına gazetecilik alanında başladı.

1990-1997 yılları arasında Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) muhabir, editör, sunucu ve haber programları direktörü olarak görev yaptı.

1997-2007 yılları arasında Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) basın merkezini yönetti.

2005-2007 döneminde milletvekilliği yapan Yotova, 2007 yılında Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi ve 2017 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2017 yılında cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayan Yotova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 19 Ocak 2026'da istifa etmesinin ardından 23 Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

KİRİL VALCHEV KİMDİR?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1973 yılında dünyaya gelen Kiril Valchev, Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1995 yılında Almanya'nın Köln kentinde Deutsche Welle'de radyo yönetimi eğitimi alan Valchev, 2000 yılında ABD'de Alman Marshall Fonu'nun Avrupa Liderleri Programında bursiyer oldu.

2003 yılında Londra'daki BBC'nin Bulgarca servisinde staj yaptı.

1994 yılından itibaren radyo programlarının yazarlığını ve sunuculuğunu üstlenen Valchev, gazeteciliğin yanı sıra hukuk alanında da çalışmalar yürüttü.

2000-2004 yılları arasında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2005 yılından bu yana medya ve fikri mülkiyet alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun yönetici ortağı olarak görev yapan Valchev, avukatlık faaliyetlerini medya, fikri mülkiyet, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanlarında sürdürdü.

2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonunun Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin uzman grubunda yer aldı.

Medya alanında çeşitli ödüllere layık görülen Valchev, 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) Yurt Dışı Haberler Servisinde çalıştı.

Valchev, 27 Ocak 2021 tarihinde Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.

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