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Rusya ile ilişkiler! Yeni liderin ilk icraatı bu olacak

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ilk resmi sonuçlara göre oyların yüzde 57,58'ini alan İliyana Yotova seçimi kazanarak ülkenin 7. Cumhurbaşkanı ve seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Rakibi Andrey Gyurov ise yüzde 39,46 oy aldı.

Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk resmi sonuçlara göre oyların yüzde 57,58'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova seçimi kazanarak ülkenin seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin ilk resmi sonuçlar açıklandı. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oyların yüzde 99,95'inin sayılmasının ardından paylaşılan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova oyların yüzde 57,58'ini alarak seçimi kazandı. Yotova'nın rakibi Andrey Gyurov ise yüzde 39,46 oranında oy aldı. Seçmenlerin yüzde 2,95'i de "Hiçbir adayı desteklemiyorum" seçeneğini işaretledi.

Seçmenlerin ilgi göstermediği ve katılım oranının yüzde 27 olarak kaydedildiği seçimde İliyana Yotova'nın aldığı toplam oy sayısı, 1 milyon 93 bin 564 oldu.

Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten ve bu görevi devraldığı isim olan eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Başbakan Rumen Radev'in yakın bir müttefiki olan Yotova, sonuçlara göre ülkenin 7. Cumhurbaşkanı ve seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanları beş yıllık görev süresi için seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Yotova-Valchev ikilisi 28 seçim bölgesinde en fazla oyu aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev ile birlikte aynı listede seçime giren Yotova, ülke genelindeki 28 seçim bölgesinde en fazla oyu aldı. Rakibi Gyurov ise Sofya'nın 23. ve 24. seçim bölgeleri ile Kırcaali'de birinci oldu.

Yurt dışında kullanılan oyların dağılımına bakıldığında, Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 55,4'ünün Batı yanlısı aday Andrey Gyurov'u, yüzde 42,2'sinin ise Rusya ile daha iyi ilişkiler kurulmasını savunan Yotova'yı desteklediği görüldü.

"İlk andan itibaren olumlu bir kampanya yürüttük"

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Başbakan Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Valchev ile birlikte kameraların karşısına geçen Yotova, kendisine verdiği destek dolayısıyla Radev'e teşekkür etti. Radev'e hitaben konuşan Yotova, "Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Son günlerde tam bir seferberlik vardı ve bana verdiğiniz destekten bir an bile vazgeçmediniz." ifadelerini kullandı.

Gyurov'un seçim kampanyasını da eleştiren İliyana Yotova, rakibini "baskı kampanyası" yürütmekle suçladı. Açıklamasında Yotova, "İlk andan itibaren olumlu bir kampanya yürüttük. Nefret, çatışma ve bölünme dilinin kampanyamızın bir parçası olmasına bir saniye bile izin vermedik. Ne yazık ki aynı yaklaşımı karşı taraftan görmedik" şeklinde konuştu. Yotova ayrıca rakibi Gyurov'un kendisini telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

"Böyle bir fark beklemiyorduk"

Yotova'nın rakibi eski Merkez Bankası başkan yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise, "Böyle bir fark beklemiyorduk. Bunun, bizi destekleyen herkes için bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yotova, Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini istiyor

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de yol açtığı güvenlik tehditleri ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını artırması sonucu derinleşen hayat pahalılığının gölgesinde gerçekleşti. Rusya ile diyaloğun sürdürülmesini savunan ve Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlara karşı çıkan Yotova, seçim kampanyası boyunca Ukrayna'daki savaşın müzakereler yoluyla ve barışçıl şekilde sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Yotova, kendisini "Barışın Cumhurbaşkanı" olarak konumlandırmak istediğini de ifade etti.

AB yanlısı muhalefetin desteklediği Gyurov ise Batılı ortaklarla ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya daha güçlü destek verilmesini savundu. Yotova'nın cumhurbaşkanlığı döneminde, Bulgaristan'ın Avrupa ile bütünleşme sürecini sürdürürken Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini ve Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunan politikalarını devam ettirmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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