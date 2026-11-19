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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bulgaristan'da düzenlenen 'Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte hazır, birlikte güçlüyüz! Kara Kuvvetlerimiz, 9-26 Kasım 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı'na katılıyor. Tatbikatta, NATO kuvvetlerinin tugay seviyesine çıkarılmasına yönelik alarm ve yığınaklanma faaliyetleri test ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı