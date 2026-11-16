Estonya - Bulgaristan maçı hangi kanalda, Estonya - Bulgaristan maçı nereden CANLI izlenir?

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Estonya - Bulgaristan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da oynanacak. Karşılaşma Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Estonya - Bulgaristan maçının yayın bilgileri.

ESTONYA - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonya - Bulgaristan maçı Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın yayın hakkını alan bir Türk kanalı bulunmuyor.

ESTONYA - BULGARİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Estonya - Bulgaristan maçının Türkiye'de canlı izlenebileceği resmi bir yayın platformu bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmanın skorunu canlı skor siteleri ve uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yayın bilgisinde değişiklik olması halinde haberimiz güncellenecek.

ESTONYA - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Estonya - Bulgaristan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

ESTONYA - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da oynanacak.