Vali Sezer, Başkonsolos Kafedjiyska'ya sınır ticareti desteği için teşekkür etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska'yı ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette sınır ticareti kapsamında geçtiğimiz günlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Kafedjiyska'ya teşekkür etti.

Ziyarette, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da yer aldı.

Kaynak: AA