Von der Leyen Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesini istedi

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İSTANBUL/ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz'in Avrupa için ticaret yolları açısından "hayati öneme" sahip olduğunu ve burada seyrüsefer serbestisinin "yeniden tesis edilmesi ve korunması" gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, Bulgaristan'ın Varna kentinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Özellikle son bir aydır Bulgaristan'a yönelik deniz sahası ihlallerinde artış görüldüğünü aktaran von der Leyen, Sofya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Von der Leyen, Karadeniz'in Bulgaristan, Ukrayna ve Avrupa için ticaret yolları açısından "hayati önem" taşıdığını, bu yüzden Karadeniz'in güvenliğinin "Avrupa'nın güvenliği" anlamına geldiğinin altını çizerek, " Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi yeniden tesis edilmeli ve korunmalıdır." diye konuştu.

Radev'le deniz tehditlerinin takip edilmesi ile yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) gibi konuları da görüştüklerini aktaran von der Leyen, FIMI'yle mücadele için yılın başında "Avrupa Demokratik Dayanıklılık Merkezi" kurduklarını hatırlattı.

Von der Leyen, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Başbakan'ın da haklı olarak ifade ettiği gibi, eğer barış istiyorsak, güçlü olmalıyız. Avrupa'nın savunma hazırlığına büyük yatırımlar yapmasının nedeni de budur." dedi.

AB Komisyonunun Mayıs 2025'te duyurduğu Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin faaliyete geçmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Sadece Bulgaristan ve Romanya arasında değil, Türkiye'nin de dahil olduğu daha yakın bir denizcilik işbirliğinin gelişmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, Bulgaristan'ın arama kurtarma ekiplerine destek için 10 milyon avroluk kaynak ayrıldığını duyurdu.

"Ticari gemiler saldırıların hedefi olmamalıdır"

Radev de von der Leyen'e Bulgaristan'a ziyareti ve verdiği dayanışma mesajı dolayısıyla teşekkür ederek, ülkesinin karşı karşıya olduğu zorluklarda yalnız olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Karadeniz'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Radev, "Bir ayda Karadeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda 8 ayda hayatını kaybedenlerden daha fazla denizci yaşamını yitirdi. Bu saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Denizciler silahlı çatışmanın tarafı değildir ve ticari gemiler saldırıların hedefi olmamalıdır." diye konuştu.

Deniz hukuku ve uluslararası hukukun ağır ihlaline son verilmesi gerektiğinin altını çizen Radev, bunun için barışın sağlanması, ateşkesin ilan edilmesi ve aktif diplomasi yürütülmesinin şart olduğunu söyledi.

Radev, Bulgaristan'ın bu çabalarda yalnız olmadığını, ülkesinin münhasır ekonomik bölgesindeki ticari gemilere yönelik saldırıların ilk saatlerinden itibaren AB Komisyonu Başkanı ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Kaynak: AA