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Bulgaristan parlamentosu kürk için hayvan yetiştirme ve öldürmeyi yasakladı

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Bulgaristan parlamentosu kürk için hayvan yetiştirilmesi ve öldürülmesini yasaklayan düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti. İlk ihlalde kişilere 800-1500 avro, şahıs şirketleri ve tüzel kişilere 2 bin 500-4 bin 500 avro idari para cezası verilecek.

Bulgaristan'da hayvanların kürk elde etmek amacıyla yetiştirilmesi ve öldürülmesi yasaklandı.

Ülke parlamentosu, kürk elde etmek amacıyla hayvanların yetiştirilmesini ve öldürülmesini yasaklayan Veterinerlik Faaliyetleri Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

Düzenlemeye göre, bu faaliyetleri gerçekleştiren kişilere ilk ihlalde 800 ila 1500 avro, ihlalin tekrarlanması halinde ise 2 bin ila 6 bin avro ceza uygulanacak.

Şahıs şirketleri ve tüzel kişilere bu faaliyeti gerçekleştirmeleri durumunda ise ilk ihlalde 2 bin 500 ila 4 bin 500 avro, tekrarlanan ihlallerde 4 bin 500 ila 10 bin avro arasında idari para cezası verilecek.

Bulgaristan'da halihazırda faaliyet gösteren kürk çiftliği bulunmadığı, yasal düzenlemeyle bu uygulamanın ülkede yeniden başlamasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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