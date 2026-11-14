Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli atletler Balkan Kros'ta 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı ekip bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koynare kasabasındaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip, 6 kategorinin tamamında takım halinde birinci olurken, bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

20 yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu (altın), Ayten Yobaş (gümüş), Elif Çelik (bronz)

20 yaş altı erkekler: Ertuğrul Can (bronz)

23 yaş altı kadınlar: Sıla Bayır (gümüş), Havva Efe (bronz)

23 yaş altı erkekler: Ali Tunç (gümüş), Emin Berke Murathan (bronz)

Büyük kadınlar: Sümeyye Erol (bronz)

Büyük erkekler: Ömer Amaçtan (gümüş), Murat Emektar (bronz)

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...68

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı35

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti