Milli atletler Balkan Kros'ta 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandı

Milli atletler Balkan Kros'ta 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı ekip bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.
Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koynare kasabasındaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Ay-yıldızlı ekip, 6 kategorinin tamamında takım halinde birinci olurken, bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
20 yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu (altın), Ayten Yobaş (gümüş), Elif Çelik (bronz)
20 yaş altı erkekler: Ertuğrul Can (bronz)
23 yaş altı kadınlar: Sıla Bayır (gümüş), Havva Efe (bronz)
23 yaş altı erkekler: Ali Tunç (gümüş), Emin Berke Murathan (bronz)
Büyük kadınlar: Sümeyye Erol (bronz)
Büyük erkekler: Ömer Amaçtan (gümüş), Murat Emektar (bronz)