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Somali bayraklı BETUL 8 yük gemisi, 16 Kasım 2026 pazartesi sabahı yerel saatle 09.15'te Karadeniz'de yardım çağrısı yaptı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gemi, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeydi. Gemideki 12 denizcinin tamamı kurtarıldı.

BETUL 8 GEMİSİNE NE OLDU?

Gemi, Varna'daki Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne acil durum çağrısı gönderdi ve ardından su almaya başladı. İlk haberlerde geminin battığı bildirildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ise gemi son görüldüğünde tamamen batmamıştı, yan yatmış halde su üstündeydi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI MI?

Evet. İlk saatlerde 12 Türk denizcinin kayıp olduğu duyurulmuştu. Daha sonra Bulgar makamlarının açıklamasıyla gemide 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olduğu, 12 kişinin tamamının helikopterle tahliye edildiği bildirildi. Reuters'ın Bulgar kaynaklarına dayanan haberine göre denizcilerin sağlık durumu iyi.

GEMİ NEREDEN NEREYE GİDİYORDU?

1988 yapımı BETUL 8, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Mısır'a dökme buğday taşıyordu. Gemideki yükün yaklaşık 3 bin ton olduğu bildirildi.

KURTARMAYA HANGİ ÜLKELER KATILDI?

Operasyonu Bulgaristan Denizcilik İdaresi koordine etti. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu'na (MCM Black Sea) bağlı iki Bulgar, bir Romen ve bir Türk gemisi bölgeye gönderildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri de iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağıyla bölgede gözetleme uçuşu yaptı. Türkiye'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Varna'daki merkezle koordinasyon içinde çalıştı.

GEMİ NEDEN BATTI?

Nedeni henüz resmî olarak açıklanmadı. Bulgar makamları olayla ilgili inceleme başlattı.