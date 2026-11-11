Edirne'de anaokulu öğrencileri, Burgaz'dan gelen konuklarla meyve fidanı dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'de Meliha Çankaflı Anaokulu öğrencileri, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bulgaristan'daki kardeş okullarından gelen yöneticilerle birlikte fidan dikti.

Meliha Çankaflı Anaokulu, Uluslararası Kardeş Okul Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Radost Anaokulunun yöneticilerini konuk etti.

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve Bulgaristan'dan gelen konuklar, okul bahçesine meyve fidanları dikerek can suyunu verdi.

Meliha Çankaflı Anaokulu Müdürü Yasemin Taştan, AA muhabirine, projeyle iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi ve çocukların farklı kültürleri tanımasını amaçladıklarını söyledi.

Kardeş okulla karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Taştan, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Burgaz'dan gelen kardeş okulumuzun yöneticileriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Okul bahçemize birlikte meyve fidanları diktik ve çocuklarımızla can suyu verdik. Ayrıca çevre bilincini geliştirmek amacıyla tohum topu atölyesi düzenledik." diye konuştu.

Taştan, Söğütlük Millet Bahçesi'nde de "Maarifin Kalbinde Oyun" temalı etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Taştan, öğrencilerin etkinlikler sayesinde hem eğlendiğini hem de kültürel değerleri tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Radost Anaokulu Müdürü Afrodita Dandanova da Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iki okul arasındaki karşılıklı ziyaret ve işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA