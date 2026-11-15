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Bulgaristan Başmüftülüğü heyeti Edirne Dini İhtisas Merkezinde iş birliğini görüştü

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Bulgaristan Başmüftülüğü heyeti Edirne Dini İhtisas Merkezinde iş birliğini görüştü
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Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü heyeti, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret ederek din eğitimi ve mesleki eğitimde iş birliği imkanlarını ele aldı. Başmüftü Ahmed Hasanov ile 22 bölge müftüsünün de yer aldığı heyet, merkezde incelemelerde bulundu.

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü heyeti, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti.

Edirne Dini İhtisas Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Ahmed Hasanov, Yüksek İslam Şurası Başkanı Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile 22 bölge müftüsünden oluşan heyet, kurumda incelemelerde bulundu.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen tarafından karşılanan heyetin ziyaretinde din eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA
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