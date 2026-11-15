Bulgaristan Başmüftülüğü heyeti Edirne Dini İhtisas Merkezinde iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü heyeti, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti.

Edirne Dini İhtisas Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Ahmed Hasanov, Yüksek İslam Şurası Başkanı Mustafa Aliş Haci, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Beyhan Mehmed ve Birali Birali ile 22 bölge müftüsünden oluşan heyet, kurumda incelemelerde bulundu.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen tarafından karşılanan heyetin ziyaretinde din eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA