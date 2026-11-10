Bulgaristan'da Trakya Otoyolu'nda iki zincirleme kazada 11 ölü, 48 yaralı var

Bulgaristan'da Trakya Otoyolu'nda iki zincirleme kazada 11 ölü, 48 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda iki ayrı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığı, bölgede BG-ALERT acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.
Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Bulgaristan basını, yerel saatle 07.00 sıralarında başkent Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı'nda iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede sürücüleri bilgilendirmek amacıyla 'BG-ALERT' acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu kaydedildi.