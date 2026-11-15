Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehirli atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirli atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehirli milli atletlerden Elif Naz Köseoğlu U20'de altın, Sıla Bayır U23'te gümüş madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli milli atletlerden Elif Naz Köseoğlu şampiyon olurken, Sıla Bayır ikincilik elde etti.

Bulgaristan'ın Koynare kentinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular kürsüye çıktı. Şampiyonada U20 Gençler kategorisinde piste çıkan Elif Naz Köseoğlu rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. U23 kategorisinde yarışan Sıla Bayır ise müsabakayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayınladığı mesajda uluslararası organizasyonda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

Her AVM'de karşımıza çıkıyor! Teknoloji devi resmen satıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı36

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu