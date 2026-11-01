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Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor

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Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor
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Eskişehir'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 2 sandıkta oy kullanıyor. Dernek Başkanı Habibe Aydın, yaklaşık 4 bin çifte vatandaş olduğunu ve Türk aday olmadığı için katılımın beklentilerin altında kaldığını tahmin ettiğini söyledi.

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin 2'nci turu için sandık başına gitti.

Bulgaristan'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk turun ardından cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı ilçesindeki Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda olmak üzere 2 sandık kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi öncesinde sandık görevlilerince vatandaşların kimlik ve pasaport kontrolleri yapıldı. Gerekli kontrollerin ardından seçmenler, görevliler nezaretinde elektronik ortamda kurulan kabinlerde oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemlerinin saat 20.00'ye kadar süreceği bildirildi.

"Beklentilerimizin altında kaldı"

Eskişehir'de yaklaşık 4 bin çifte vatandaşın bulunduğunu kaydeden Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, "Şu anda Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimini gerçekleştiriyoruz, seçim ikinci tura kaldı. Bu haftaki seçimde 2 aday var. Buradaki çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz bu 2 aday arasında tercihlerini yaparak oy kullanmaya başladılar. Eskişehir'de takribi 4 bin civarında çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrimizin olduğunu biliyoruz. Ancak bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk aday olmadığı için zannedersem oy kullanma oranımız beklentilerimizin altında kaldı ne yazık ki. Geçen seçimde yüzde 22 civarında sandığa gitme oranı gerçekleşti, bu seçimde de durum yaklaşık aynı düzeyde diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Bütün hemşehrilerimizi sandığa davet ediyoruz"

2021 yılında gerçekleştirilen seçimlerde katılımın daha yüksek olduğuna dikkat çeken Aydın, "Daha evvelinde Türk adayımız vardı. Öyle olunca çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimizle birlikte yüksek oranda sandığa sahip çıktık. Bütün çifte vatandaşlık hakkına sahip olan hemşehrilerimizi sandığa sahip çıkmaya, oylarını kullanmaya ve demokratik haklarına sahip çıkmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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