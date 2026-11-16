Karadeniz'de yük gemisi patlayarak battı! 12 Türk mürettebat kayıp

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Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan, Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında battı. Gemide bulunan 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Bulgaristan basını, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını öne sürerken olayın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRISININ ARDINDAN BATTI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya'dan Mısır'a seyir halinde olan "BETUL 8" adlı yük gemisinden acil yardım çağrısı yapıldı.

Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşan yardım çağrısının ardından geminin, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda battığı bildirildi.

12 TÜRK MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Gemide bulunan 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu belirtilirken bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ile bir Su-25 uçağı da arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

DENİZ MAYINI VE İHA SALDIRISI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, 1988 yapımı yük gemisinin patlamanın ardından battığı iddia edildi.

Patlamanın deniz mayınından mı yoksa insansız hava aracı saldırısından mı kaynaklandığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

MISIR'A 3 BİN TON BUĞDAY TAŞIYORDU

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı geminin, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıdığı öğrenildi.

Geminin, Marshall Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirket adına kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı