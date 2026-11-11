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ADAPTAGRI projesi kapsamında Tekirdağ'da proje ortaklarına teknik eğitim verildi

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ADAPTAGRI projesi kapsamında Tekirdağ'da proje ortaklarına yönelik teknik eğitim düzenlendi. Eğitime DABS, EEABE, NKÜ Ziraat Fakültesi ve Önder Çiftçi Kooperatifi temsilcileri katıldı; Bulgaristan ve Yunanistan heyetleri de müze ve araştırma enstitülerini ziyaret etti.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı 2021-2027 kapsamında yürütülen "Tarımda İklime Uyum İçin Bölgelerarası İşbirliği (ADAPTAGRI)" projesi çerçevesinde proje ortakları için Tekirdağ'da teknik eğitim programı gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, programa, proje ortakları Dobruca Tarım ve İşletme Okulu (DABS) ile Kuzey Evros Kırsal Araştırma ve Geliştirme Şirketi (EEABE) temsilcilerinin yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileri katıldı.

Programda, Trakya Bölgesi çiftçilerinin iklim değişikliği ve akıllı tarıma ilişkin yaklaşımlarını ele alan yapısal durum analizi sunuldu.

Eğitim kapsamında ayrıca iklime dayanıklı tarım için yeni gıdalar ve Avrupa Birliği (AB) kalite şemaları, tarım sektöründe dijital dönüşüme yönelik Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH) hizmetleri, sürdürülebilir tarımsal kalkınma, iyi uygulamaların paylaşımı ve yenilikçi tarımsal uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen heyetler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti. Ziyarette konuklara kentteki arkeolojik ve etnografik eserler ile Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi.

Heyetler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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