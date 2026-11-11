Sofya'da Çin-Orta ve Doğu Avrupa Düşünce Kuruluşları Forumu'na 100'ü aşkın uzman katıldı

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SOFYA, 11 Kasım (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 6. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Üst Düzey Düşünce Kuruluşları Forumu, 9 Kasım 2026.

"Çin-Avrupa Diyaloğu: Sinerjileri Genişletmek ve Kazan-Kazan Geleceğini Kucaklamak" temasıyla düzenlenen 6. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Üst Düzey Düşünce Kuruluşları Forumu pazartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi.

Foruma Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan ve diğer ülkelerden 100'ü aşkın uzman ve akademisyen katıldı. (Fotoğraf: Zhou Hailun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua