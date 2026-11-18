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Naim Süleymanoğlu'nun boyu 1,47 metreydi. Bu boyla kendi ağırlığının katlarını başının üzerine kaldıran halterci, Türkiye'ye üç olimpiyat altını kazandırdı ve spor kamuoyunda "Cep Herkülü" diye anıldı.

Ölümünün üzerinden bugün dokuz yıl geçti. Türkiye Halter Federasyonu, 18 Kasım 2026'da İstanbul'daki Edirnekapı Mezarlığı'nda, kabrinin başında bir anma düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla açılan programa federasyon başkanı Talat Ünlü, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Süleymanoğlu'nun ailesi, Balkan derneklerinin temsilcileri ve genç sporcular katıldı. Ünlü konuşmasında onu Türk sporunun efsanesi diye andı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BOYU KAÇTI?

Naim Süleymanoğlu'nun boyu 1,47 metre olarak kayıtlı. Hafif sikletlerde yarıştığı için rakiplerinin çoğu da kısa boyluydu, ama kaldırdığı ağırlıkla boyu arasındaki fark lakabını getirdi: Cep Herkülü.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, gençlerde 52, büyüklerde 56'dan 64 kiloya kadar farklı sikletlerde yarışmış bir halterciydi. Olimpiyat altınlarının ilk ikisini 1988 Seul ve 1992 Barselona'da 60 kiloda, üçüncüsünü 1996 Atlanta'da 64 kiloda aldı. 2000 Sidney'de dördüncü kez olimpiyat platformuna çıktı ama bu kez madalya kazanamadı.

Dünya şampiyonalarında yedi, Avrupa şampiyonalarında altı kez birinci oldu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NERELİYDİ?

Naim Süleymanoğlu Bulgaristan Türküydü. 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Ptiçar köyünde doğdu. Bulgaristan'da Türk isimlerini yasaklayan uygulama döneminde adı zorla Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Doğduğu kentle bağı ölümünden sonra da sürüyor: bugünkü anmaya Kırcaali'nin belediye başkanı da geldi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU TÜRKİYE'YE NASIL GELDİ?

Naim Süleymanoğlu, 1986'da Avustralya'daki bir yarışma sırasında Türkiye'nin büyükelçiliğine sığınarak iltica etti. İltica talebi kabul edilince Naim Süleymanoğlu adını aldı. İki yıl sonra Seul'de, Türkiye formasıyla ilk olimpiyat altınını kazandı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ DÜNYA REKORU KIRDI?

Naim Süleymanoğlu kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırdı. Dünya şampiyonluklarını 1985, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında kazandı; bunların ilk ikisi Türkiye'ye gelmeden önceydi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI NEREDE?

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı İstanbul'daki Edirnekapı Mezarlığı'nda. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti, cenazesi buraya defnedildi. Halter Federasyonu ölüm yıl dönümlerinde kabri başında anma töreni düzenliyor.