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Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'daki kazalarda 11 ölü için taziye yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Yambol şehrindeki zincirleme kazalarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, kazada yaralanan bir Türk vatandaşının hayati tehlikesi bulunmadığını ve Sofya Büyükelçiliğinin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'da meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda hayatını kaybedenler için taziyede bulunarak kazada yaralanan Türk vatandaşının olduğunu ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Bulgaristan'da dün meydana gelen zincirleme trafik kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bulgaristan'ın Yambol şehrinde meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bulgaristan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, mevcut bilgilere göre kazada bir Türk vatandaşının yaralanmış olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi yaralanmıştı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, zincirleme trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin anısına 11 Kasım'da ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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